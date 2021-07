Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter Dieb flüchtet

Suhl (ots)

Montagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter Tabakwaren im Wert von knapp 100 Euro aus einem Warenregal in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Der Täter verließ den Markt über den Eingangsbereich und konnte in unbekannte Richtung flüchten. Er wurde wie folgt beschrieben: - rötliche Haare, - Oberlippenbart, - beiger Pullover. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

