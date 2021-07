Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baggerzubehör entwendet

Geisa (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Bagger auf dem Sportplatz in Geisa. Mit einem Schlüssel gelangten die Täter in die Fahrerkabine und konnten so die angebrachte Schwenkschaufel sowie einen Baggerlöffel auf ein bereit gestelltes Fahrzeug zum Abtransport platzieren. Der Schaden des entwendeten Baggerzubehörs beläuft sich auf 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Anbaugeräten des Baggers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

