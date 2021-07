Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagnachmittag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen. Der auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes abgestellte Audi wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

