Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuerteufel gestellt

Behrungen/Grabfeld (ots)

Samstagnacht in der Zeit von 0:00 Uhr bis 1:00 Uhr verschaffte sich ein 17-Jähriger Zutritt zu einem unverschlossenen Mannschaftswagen, der in der Agrargenossenschaft in der Berkacher Straße in Behrungen/Grabfeld abgestellt war. Er zündete die dort vorhandenen Gardinen an. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Der 17-jährige Zündler erhält nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell