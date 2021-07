Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Langfinger gefasst

Hildburghausen (ots)

Das Fahrrad eines Mitarbeiters eines Lebensmittelmarktes in Hildburghausen wurde am Montagabend Ziel eines Langfingers. Nachdem der Drahtesel entwendet worden war, kam der Dieb erneut an den Tatort zurück. Der Geschädigten und eine weitere Person erkannten den Täter wieder und hielten diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Täters konnte das Fahrrad bereits teilweise zerlegt wieder aufgefunden werden. Der Täter erhält nun eine Diebstahlsanzeige.

