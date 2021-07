Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Sachbeschädigungen

Masserberg (ots)

Unbekannte rissen einen Scheibenwischer an einem, in der Ernst-Thälmann-Straße in Masserberg geparkten PKW ab. Festgestellt wurde die Tat Sonntagnachmittag. Auch die Außenverkleidung eines dort abgestellten Wohnwagens beschädigen die Täter. Zu alledem machten sie auch vor dem Vereinsgebäude des Vereins "Biowald" nicht Halt und schlugen eine Scheibe ein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell