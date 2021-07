Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugschlüssel gefunden

Suhl (ots)

Durch einen ehrlichen Bürger wurde ein gefundener Fahrzeugschlüssel bei der Suhler Polizei abgegeben. Der Pkw-Schlüssel wurde heute Morgen, 04.07.2021 gegen 09 Uhr in Suhl, Am Hoheloh im Bereich der Sternwarte aufgefunden und kann im Inspektionsdienst in der Bahnhofstraße 02 in Suhl abgeholt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell