Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Motorrad gestürzt

Steinbach (ots)

Am Samstag Nachmittag stürzte die Fahrerin eines BMW Motorrades auf der Landstraße zwischen dem Glasbachstein und Steinbach. Sie kam in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend im Graben zum liegen. Hierbei verletzte sich die 49 - Jährige schwer. An der BMW entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell