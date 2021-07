Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stop-Schild missachtet und Unfall verursacht

Untermaßfeld (ots)

Am 02.07.21 gegen 13.50 Uhr beabsichtige ein ortsfremder Fahrzeugführer aus der Ortslage Untermaßfeld kommend nach links in Richtung Meiningen abzubiegen. Er missachtete die Vorfahrt einer aus dieser Richtung kommenden Fahrzeugführerin. Trotz Gefahrenbremsung war ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nun nicht mehr vermeidbar. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus in Meiningen verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf gesamt rund 13.000 Euro geschätzt.

