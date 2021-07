Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen und im Feld gelandet

Meiningen (ots)

Am 02.07.2021 gegen 12.20 Uhr befuhr ein Fahrer aus dem Raum Coburg mit seinem Kleinwagen die Landstraße zwischen Walldorf und Meiningen. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Auto und geriet auf die Gegenfahrspur. Die dort fahrenden Verkehrsteilnehmer wurden nur knapp verfehlt. Das schleudernde Fahrzeug rollte einen etwa 4 Meter tiefen Abhang hinunter und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in das Meininger Klinikum verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

