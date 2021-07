Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis, mit Alkohol

Bad Salzungen (ots)

Am frühen Samstag Abend wurde in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen zum wiederholten Mal ein 37 - jähriger Salzunger beim Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Pkw festgestellt. Obendrein ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,62 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen aufgenommen.

