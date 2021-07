Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Geräteschuppen

Schweina (ots)

Vom Donnerstag zum Freitag wurden in der Altensteiner Straße in Schweina zwei Geräteschuppen in einem Garten aufgebrochen. Aus diesen wurden diverse Geräte und Werkzeuge im Wert von ca. 750 Euro entwendet.

