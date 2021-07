Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bushaltestelle beschädigt

Suhl (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl. Eine Seitenscheibe der Haltestelle wurde zerstört. Wer Hinweise auf den oder die möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell