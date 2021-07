Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitagnachmittag in der Zeit von ca. 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde durch derzeit unbekannte Täter versucht in die italienische Gaststätte "Ristorante Vino" in Zella-Mehlis im Bereich Mehliser Markt einzubrechen. Der Betreiber musste feststellen, dass man an mindestens drei Türen versucht hat, in den Gastraum zu kommen. Es blieb beim Versuch. Dennoch wurden die drei Türen in Höhe der Türgriffe beschädigt. Eine Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Suhler Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

