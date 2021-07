Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenlaubenaufbruch

Suhl-Goldlauter (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum der letzten vier Wochen in eine Gartenhütte Am Geiersberg in Suhl-Goldlauter ein. Dabei wurden durch grobe Gewalt mehrere Türen stark beschädigt. Dem Gartenbesitzer entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Die Hütte selbst wurde weder betreten noch fehlt was. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

