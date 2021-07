Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz

Suhl (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Suhl auf dem Wanderparkplatz zum Tierpark Suhl in der Von-Kleist-Straße ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zurück blieb das beschädigte Fahrzeug, welcher offensichtlich beim Ein- oder Ausparken im Frontbereich beschädigt wurde. Dem Halter des Pick-Up Geländefahrzeuges Ford Ranger entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

