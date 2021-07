Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Übler Scherz mitten in der Nacht

Lichtenau (ots)

Einen üblen Scherz erlaubten sich bislang unbekannte Täter, als sie Sonntagnacht ohne Grund einen Brandmelder auslösten. Sie zerstörten im Vorfeld einen Schalter der Straßenbeleuchtung in der Schwarzbacher Straße in Lichtenau, um im Anschluss den Brandmelder zu betätigen. Durch die ausgelöste Sirene wurde die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr um 2:58 Uhr alarmiert und kamen zu einem unnötigen Einsatz mitten in der Nacht zur Feuerwache. Eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs wurde gefertigt, aber wer den Einsatz auslöste ist nicht bekannt. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

