Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike-Fahrer verliert Kontrolle

Bad Liebenstein (ots)

Ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Donnerstagmittag den "Breiter Fahrweg" in Bad Liebenstein in Richtung Schweina. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad, kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Bordstein und eine Grünanlage und prallte schließlich in die Beifahrertür eines geparkten Kleinbusses. Zu diesem Zeitpunkt saßen zwei Personen im Fahrzeug und der Beifahrer wurde durch die umherfliegenden Glasscherben verletzt. Der 62-Jährige Radfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

