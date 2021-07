Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer gibt Drogen heraus

Schweina (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Freitagnacht (02.07.2021) einen 34-jährigen Radfahrer in der Straße "Marienthal" in Schweina. Er gab während der Kontrolle freiwillig eine kleine Dose mit Betäubungsmitteln an die Beamten heraus. Daraufhin wurde die Drogen sichergestellt und ein Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell