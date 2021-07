Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: VW-Fahrer flüchtete

Viernau (ots)

Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 12:50 Uhr die Strecke von Schwarza nach Viernau. In einer Engstelle an einer Brücke sah sie, wie ein bislang unbekannter VW-Fahrer einen vor ihm wartenden PKW überholte. Beim Vorbeifahren am Skoda der Frau, stieß der Unbekannte mit dem Außenspiegel seines Autos gegen den des Skoda. Der Fahrer stoppte einige Meter weiter, schaute nach dem Spiegel, setzte sich dann jedoch wieder hinters Steuer und fuhr davon, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum metallicbraunen VW mit silbernen Spiegeln geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell