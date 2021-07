Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Rollo zugeschlagen

Meiningen (ots)

Ein 32-jähriger Mann lief Donnerstagvormittag laut Zeugenaussagen durch die Wohnsiedlung "Am Steingraben" in Meiningen und schlug ohne ersichtlichen Grund plötzlich mit einem zusammengewickelten Rollo gegen einen 72-Jährigen. Dieser wurde zum Glück nicht verletzt. Der Täter flüchtete, konnte aber von den Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen festgestellt werden. Aufgrund seiner wechselnden Gemütszustände und seiner immer wiederkehrenden Aggressivität wurde ein Notarzt informiert, der festlegte, dass der 32-Jährige in eine Spezialklinik eingewiesen wird.

