Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lampen abgebaut

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an einem Radlader in Meiningen zu schaffen. Die Arbeitsmaschine stand im Maßfelder Weg und der Unbekannte baute fachmännisch vier Arbeitsscheinwerfer vom Fahrzeug ab. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

