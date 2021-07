Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Hildburghausen (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete Donnerstagabend einen bis dato unbekannten Mann, als dieser einen Warenanhänger von einer Verpackung in einem Einkaufsmarkt auf dem Johann-Sebastian-Bach-Platz in Hildburghausen entfernte und diesen in einem Regal ablegte. An der Kasse sprach er den Mann an und bat ihn ins Büro. Dieser dachte jedoch gar nicht daran, mitzukommen, nahm die Beine in die Hand und rannte davon. Der Detektiv eilte hinterher, schaffte es aber nicht mehr, den Dieb zu erreichen. Die Beamten konnten einen 37-Jährigen als Täter ermitteln, dieser erhält nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

