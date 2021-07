Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl auf Baustelle

Oberhof (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr mehrere Werkzeuge von einer Baustelle in der Tambacher Straße in Oberhof. Die Diebe schreckten nicht davor zurück, die Sachen mitzunehmen, während die Arbeiter auf der Baustelle aktiv waren. Trotze der Tageszeit hat niemand von dem Diebstahl etwas mitbekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

