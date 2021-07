Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Vacha (ots)

Ein unbekannter machte sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag an einem Skoda, der in der Henneberger Straße in Vacha geparkt war, zu schaffen. Er zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die gesamte linke Fahrzeugseite. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Bad Salzunger Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

