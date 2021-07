Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Mittwochnachmittag eine 27-jährige Frau, die in der Bahnhofstraße in Schmalkalden mit einem E-Scooter unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest regierte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog. Weiterfahren durfte sie natürlich auch nicht mehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell