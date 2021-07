Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorroller entwendet

Immelborn (ots)

Ein Unbekannter entwendete in der Nacht zu Mittwoch einen roten Motorroller, der an einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus in der Breitunger Straße in Immelborn abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Zweirades oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

