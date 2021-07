Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit jungem Radfahrer

Sünna (ots)

Ein 8-jähriges Kind befuhr Mittwochnachmittag den Radweg von der Weingasse in Sünna in Richtung Kulmenweg. Am Ende der Strecke bog er nach links in den Kulmenweg ein und beachtete nicht, dass in diesem Moment ein Auto entlang fuhr. Der Autofahrer konnte nicht mehr reagieren. Das Kind stieß an den Außenspiegel und rutschte mit dem Rad die Fahrzeugseite entlang bevor es stürzte. Es verletzte sich und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Vermutlich sorgte der Radhelm dafür, dass es zu keinen schwereren Verletzungen kam.

