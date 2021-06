Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Gumpelstadt (ots)

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit von Montag- bis Dienstagmorgen die Seitenscheibe der Beifahrertür eines Wohnmobiles, welches auf dem Gelände einer Firma in der Moorgrundstraße in Gumpelstadt geparkt war. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Bad Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

