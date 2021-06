Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalen auf dem Schulhof

Geisa (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Dienstag drei Verkehrszeichen in der Nähe der Bushaltestelle an der Regelschule in der Schleider Straße in Geisa. Zudem überstiegen sie den Zaun zum Schulhof, kippten auf dem Gelände eine etwa 300 Kilogramm schwere Tischtennisplatte um, versperrten das Hoftor, welches zum Schulhof führt mit Steinen und warfen mehrere Holzpfosten umher. Bislang liegen keinerlei Hinweise zu den Vandalen vor, aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell