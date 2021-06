Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer befuhr Dienstagabend die Paul-Greifzu-Straße in Suhl und beschädigte dabei einen Audi, der in diesem Bereich geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Mann seine Fahrt fort. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

