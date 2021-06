Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Jugend in Hildburghausen zu schaffen. Er entwendete aus einem Abteil ein E-Bike und aus einem weiteren einen E-Roller samt Akku sowie den Akku eines Elektrofahrrades. Ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

