Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopeddiebstahl

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 01.03.2021 bis 27.06.2021 in eine Garage in der Straße "Am Lindig" in Bad Salzungen ein und entwendeten ein schwarzes Moped der Marke "Simson". Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

