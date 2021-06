Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzstapel brannte

Meimers (ots)

Ein 55-jähriger Mann entfernte Montagnachmittag mit einem Gasbrenner Unkraut auf seinem Hof in Meimers. Einige Stunden später brannte plötzlich der wenige Meter neben der Stelle, an der das Unkraut entfernt wurde, befindliche Holzstapel am Grundstückszaun. Durch die Flammen wurde auch die Holzfassade und das Dach des auf dem Nachbargrundstück befindlichen Gartenhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

