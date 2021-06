Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann in der Werra

Meiningen (ots)

Ein 32-jähriger Mann gelangte Montagabend auf noch nicht abschließend geklärte Weise im Bereich "An der Wehr" in Meiningen in die Werra. Derzeit ist von einem Unfall auszugehen. Eine Passantin, die an der Stelle vorbeilief, sah den Mann, stoppte eine Autofahrerin und forderte sie auf, sofort den Notruf zu wählen. In der Zwischenzeit kümmerten sich mehrere Jugendliche um den 32-Jährigen, zogen ihn aus dem Wasser und begannen mit der Laienreanimation. Der Notarzt übernahm und stabilisierte den Mann für den Transport. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

