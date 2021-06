Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen gehörte nicht ans Moped

Fambach (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagnachmittag einen 60-jährigen Mopedfahrer im Bereich der Ölmühle in Fambach. Dabei stellten sie fest, dass das Kennzeichen an seinem Moped eigentlich an ein ganz anderes gehörte. Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell