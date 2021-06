Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

Breitungen (ots)

Ein 86-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Montagabend die Straße Grumbach in Breitungen aus Richtung der Bundesstraße 19 in Richtung Radweg. An einer Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines BMW-Fahrers und fuhr mittig in die rechte Seite des PKW. Der Radler stürzte und verletzte sich schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell