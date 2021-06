Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleiner Brandfall

Wernshausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Montagabend ein Plastiksack, der an einer Hausfassade einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" in Wernshausen lag. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden, noch bevor ein Schaden an der Fassade eintrat. Wie das Feuer entstand ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

