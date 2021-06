Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike vor Geschäft entwendet

Hildburghausen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Montag in der Zeit von 6:55 Uhr bis 12:30 Uhr ein E-Bike der Marke "Bulls", welches mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer vor einem Geschäft im Ahornweg in Hildburghausen abgestellt war. Das graue Zweirad hat einen Wert von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

