Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots)

Ein E-Bike im Wert von etwa 700 Euro erbeutete ein unbekannter Einbrecher in der Hufelandstraße in Suhl. Er brach einen Kellerverschlag auf und nahm das Zweirad an sich. Festgestellt wurde die Tat Montagvormittag. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

