LPI-SHL: Schaden am Toilettenhäuschen

Unbekannte zerstörten den Geldeinwurf am Toilettenhäuschen am Rondell in Oberhof. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro und entwendeten die etwa 20 Euro, die im Geldfach zu finden waren. Festgestellt wurde die Tat Montagnachmittag. Wann die Täter aktiv waren, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

