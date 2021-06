Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto ausgeschlachtet

Suhl (ots)

Vollkommen ausgeschlachtet fand ein 22-Jähriger seinen VW am Sonntagnachmittag vor. Er parkte den PKW bereits am 13.05.2021 in der Rennsteigstraße in Suhl und war bis Sonntag nicht wieder an seinem Fahrzeug. Diesen Zeitraum nutzten bislang unbekannte Täter und brachen die Fahrertür auf. Aus dem Inneren entwendeten sie neben dem Radio, einer Endstufe, einer Lautsprecherbox und dem Zündschloss noch weitere Kleinteile. Doch damit nicht genug, denn auch außen am Fahrzeug machten sie sich zu schaffen. Die Täter bauten die Blinker und die Autobatterie aus und zapften zu guter Letzt auch noch das Benzin aus dem Tank. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

