Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrerin stürzte

Kaltenwestheim (ots)

Eine 34-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 11:10 Uhr die Landstraße von Kaltenwestheim nach Unterweid. In einer Doppelkurve geriet sie zu weit in Richtung Seitenstreifen und verlor auf dem dortigen Splitt die Kontrolle über ihre Suzuki. Die Frau stürzte und kam mit leichten Verletzungen in Krankenhaus.

