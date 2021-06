Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch am "Krätzersrasen"

Steinbach (ots)

Zu einem Einbruch in mehrere Bungalows kam es zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag an dem beliebten Ferienobjekt "Krätzersrasen" in der Gemarkung Steinbach. Durch bislang unbekannte Täter wurden die derzeit mühevoll sanierten Bungalows gewaltsam aufgebrochen und dabei erheblicher Sachschaden verursacht. Aus den Bungalows wurden Baumaterialien sowie Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 entgegen.

