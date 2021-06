Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Trunkenheitsfahrten

Schweina / Zitters (ots)

Zunächst wurde am Freitagabend eine 26-Jährige in Schweina kontrolliert. Ein Vortest ergab 0,75 Promille. Am frühen Sonntagmorgen konnte ein 40-Jähriger in Zitters angehalten werden. Hier ergab der Vortest 0,73 Promille. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt darauf hin, dass das umgangssprachlich bekannte "Gläschen zu viel" empfindliche Folgen hat und ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro sowie 1 Monat Fahrverbot droht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell