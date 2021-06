Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl

Suhl (ots)

Am 26.06.2021, gegen 15.00 Uhr entwenden in der Kaufland-Filiale in Suhl unbekannte Täter die Geldbörse einer 68jährigen Frau. Die Geldbörse mit insgesamt 460,- Euro Bargeld befand sich in einer Einkaufstasche. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell