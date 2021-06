Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl

Suhl (ots)

Am 25.06.2021, gegen 16.30 Uhr entwenden unbekannte Täter in der Lidl-Filiale Mauerstraße in Suhl ein Mobiltelefon im Wert von 450,- Euro aus dem Rucksack eines 72jährigen Mannes. Dazu wurde der Reißverschluss geöffnet und Handy entnommen.

Hinweise zur Tat werden im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell