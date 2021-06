Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto abgebrannt

Schmalkalden (ots)

Am Samstag, dem 26.06.2021, um 16:24 Uhr brannte ein Auto im Pfaffenbach in Schmalkalden. Der 23 jährige Eigentümer eines neu gekauften Ford bemerkte im Innenraum einen komischen Geruch. Er brachte sein Fahrzeug in einer Bushaltestelle zum stehen. Nachdem er und seine 20 jährige Beifahrerin das Fahrzeug verließen ging es in Flammen auf. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Schaden wird mit etwa 14.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell