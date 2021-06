Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Dillstädt (ots)

Am Samstag, dem 26.06.2021, kam es um 17:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Dillstädt. Ein 73 jähriger Mann und seine 72 jährige Beifahrerin fuhren in Richtung Wichtshausen. Auf Grund von Unaufmerksamkeit geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

