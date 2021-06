Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf Fahrrad

Meiningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel den Beamten um 00:52 Uhr ein Fahrradfahrer in der Henneberger Straße in Meiningen auf. Dieser wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 25 jährigen Mann einen Wert von 2,22 Promille an. Die Folge waren die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und die Blutentnahme im Klinikum.

